Жители сгоревшей Grenfell Tower в Лондоне требуют правосудия

Около 200 протестующих потребовали правосудия для жертв пожара в многоэтажном жилом доме Grenfell Tower. Они прошли маршем к зданию парламента в Лондоне 21 июня, спустя неделю после смертоносного инцидента.

В огне погибли, по меньшей мере, 79 человек. Тела некоторых из них так и не были обнаружены. Пожар случился 14 июня ночью, когда многие спали. Огонь молниеносно распространился по всему 24-этажному зданию. Власти предполагают, что погибших может быть больше.

Один из протестующих, 18-летний Мохамед, говорит, что до сих пор многим жителям дома, которые остались на улице, власти не предоставили мест для временного проживания.

[Мохамед Ат-Ту, житель Grenfell Tower]:

«На самом деле сложно, потому что вариантов мало. Они пытались подать заявки в другие центры, но им сказали, что нужно встать в очередь. Что значит в очередь, если люди бездомные? Нам нужно постоянное место жизни, не на один-два дня. Так нельзя. Люди спят просто на улицах, рядом с полицейскими».

В пожаре погибли родственники Мохамеда. Некоторые члены его семьи — в больнице.

[Мохамед Ат-Ту, житель Grenfell Tower]:

«Всё, чего я хочу от Терезы Мэй и любого другого человека в правительстве, — это ответов на вопросы. Я хочу понять, как они нас поддержат. Мы не хотим перебираться в другой район, а хотим остаться в нашем». [протестующий]:

«Правительство должно делать больше. Они поступают абсолютно неправильно, потому что это катастрофа национального масштаба. Это не просто пожар в многоэтажном доме — там не соблюли безопасность».

[протестующая]:«Мы хотим правосудия. И мы не хотим, чтобы такое когда-нибудь повторилось».

На премьер-министра Терезу Мэй сыпется критика за то, что она сразу после бедствия не встретилась с жителями многоэтажки. Также люди недовольны, что до сих пор не объявлены и не наказаны виновные в использовании пожароопасных материалов при ремонте дома. Предполагается, что именно облицовка многоэтажки способствовала такому быстрому распространению огня.

Мэй пообещала в течение нескольких недель разместить всех пострадавших в том же районе города. Она также обещает выделить 5 миллионов фунтов на экстренную помощь, еду, одежду и другие расходы.