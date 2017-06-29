Робот-сомелье и анализатор эмоций — на выставке искусственного интеллекта

[робот-гуманоид]:

«Спасибо за ожидание. Я подобрал для вас идеальное вино».

Робот-сомелье – один из экспонатов первой в Японии выставки искусственного интеллекта AI Expo. Он умеет подбирать вино по анкете, которую заполняет клиент. Затем самое время для дегустации.

Его создатели считают, что машина может понять ваши желания лучше человека.

[Нацуми Хасимото, сотрудница Logistics Solution Developer Vinx]:

«Каждый человек ощущает сладость и горькость по-разному. То есть, вино, которое порекомендовал эксперт, не обязательно понравится покупателю. Но искусственный интеллект может понять ваши предпочтения и предложить идеальной для вас сорт».

Этот гуманоид уже работает в одном из продуктовых магазинов Токио. После того как он приступил к выполнению своих обязанностей в августе прошлого года, продажи в магазине возросли.

Представили на выставке и технологию распознавания лица нового поколения. Её разработала гонконгская компания. Чтобы узнать человека, система тоже использует искусственный интеллект.

[Ацуси Кавамура, главный исследователь в Sensetime Japan]:

«Распознавание лица пытались создать и раньше, но технологию не использовали из-за недостаточной точности. Искусственный интеллект очень повышает точность. Он использует метод обучения, технология достигла такого уровня, что её можно использовать в реальном мире».

А это творение нью-йоркских разработчиков. Их «Креативный цветок» анализирует мозговые импульсы и может определить эмоциональное состояние человека и уровень его креативности.

[Акио Михара, участник демонстрации]:

«Он показал, что я чувствую внутри, я даже этого не понимал. Это поможет мне быть более производительным на работе».

Ещё одна передовая технология — анализатор продуктов. Он распознаёт около 200 видов еды и отображает на экране их питательную ценность. Разработчики надеются, что в будущем этот робот будет самостоятельно ходить за покупками.

В выставке принимают участие 110 японских и иностранных компаний. Как ожидается, трёхдневное мероприятие посетит 63 тысячи человек.