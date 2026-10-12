В США ураган «Исайас» унёс жизни четырёх человек

Не менее четырёх человек стали жертвами урагана «Исайас», который в пятницу вечером обрушился на побережье Флориды..

Не менее четырёх человек стали жертвами урагана «Исайас», который в пятницу вечером обрушился на побережье Флориды в районе популярного курорта Дестин. При его выходе на сушу скорость ветра достигала 145 километров в час. Затем ураган сместился на территорию Алабамы, после чего продолжил движение на север.

Штормовой ветер повалил много деревьев и повредил линии электропередачи. В результате без электричества остались примерно 670 тысяч жителей Флориды, Алабамы, Джорджии и Миссисипи.

Ветром также сорвало крыши на многих домах. Но основные повреждения зданиям нанесли упавшие деревья.

Сейчас «Исайас» ослаб и переместился на северо-восток. Остатки урагана несут угрозу сильных дождей и внезапных наводнений в районе Аппалачей и Среднеатлантических штатов.

Между тем во Флориде продолжаются восстановительные работы, включая расчистку дорог.

Для пострадавших от шторма открыли специальный центр. Люди могут обратиться туда за помощью: в частности, подать заявки на получение поддержки от Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях и властей штата, а также получить продукты питания, воду, предметы первой необходимости, временное жильё, финансовую помощь и так далее.

Власти Флориды назвали восстановление электроснабжения приоритетной задачей. В воскресенье подачу электричества возобновили для 200 000 потребителей. Завершить работы рассчитывают в ближайшие дни.

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