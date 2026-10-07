Как шахматы помогают заключённым меняться к лучшему

Кениец Брайан Гатонье отбывает трёхлетний срок в тюрьме Маранджау в округе Муранга. Чтобы скрасить будни, рисует..

Кениец Брайан Гатонье отбывает трёхлетний срок в тюрьме Маранджау в округе Муранга. Чтобы скрасить будни, рисует и играет в шахматы – иногда с другими заключёнными, а иногда с охранниками.

Игра в шахматы здесь – часть подготовки осуждённых к возвращению в общество.

[Брайан Гатонье, заключённый]:

«Шахматы многому меня научили – мудрости, спокойствию и умению принимать взвешенные решения. Прежде чем что-то сделать, я сначала думаю о последствиях».

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В некоторых тюрьмах Кении играют в шахматы с 2022 года. Сейчас программа действует во всех тюрьмах страны.

Заключённые говорят, что это помогает им развивать терпение и налаживать отношения друг с другом и охранниками.

[Эдвин Радж Валукая, заключённый]:

«Когда мы играем в шахматы, наш ум становится более гибким. Мы помним, что эта игра объединяет людей. Она дарит нам друзей и занимает наш ум».

Заключённых привлекает стратегический характер игры, а регулярные состязания влияют на их отношение к жизни и мировоззрение. Многие теперь предпочитают шахматы футболу.

[Хамфри Янг, начальник тюрьмы Маранджау]:

«Шахматы помогают нашим заключенным развивать качества, необходимые для возвращения в общество: они учатся эффективнее решать проблемы и находить выходы из трудных ситуаций».

В 2024 году Кения впервые приняла участие в Межконтинентальном онлайн-чемпионате ФИДЕ по шахматам среди заключённых. Соревнования также проводят между кенийскими тюрьмами. А некоторые охранники проходят подготовку в качестве шахматных тренеров и играют вместе с заключёнными.

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