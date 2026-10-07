Как шахматы помогают заключённым меняться к лучшему

Кениец Брайан Гатонье отбывает трёхлетний срок в тюрьме Маранджау в округе Муранга. Чтобы скрасить будни, рисует..
Дата загрузки: 2026-10-07
Кениец Брайан Гатонье отбывает трёхлетний срок в тюрьме Маранджау в округе Муранга. Чтобы скрасить будни, рисует и играет в шахматы – иногда с другими заключёнными, а иногда с охранниками.
Игра в шахматы здесь – часть подготовки осуждённых к возвращению в общество.
[Брайан Гатонье, заключённый]:
«Шахматы многому меня научили – мудрости, спокойствию и умению принимать взвешенные решения. Прежде чем что-то сделать, я сначала думаю о последствиях».
В некоторых тюрьмах Кении играют в шахматы с 2022 года. Сейчас программа действует во всех тюрьмах страны.
Заключённые говорят, что это помогает им развивать терпение и налаживать отношения друг с другом и охранниками.
[Эдвин Радж Валукая, заключённый]:
«Когда мы играем в шахматы, наш ум становится более гибким. Мы помним, что эта игра объединяет людей. Она дарит нам друзей и занимает наш ум».
Заключённых привлекает стратегический характер игры, а регулярные состязания влияют на их отношение к жизни и мировоззрение. Многие теперь предпочитают шахматы футболу.
[Хамфри Янг, начальник тюрьмы Маранджау]:
«Шахматы помогают нашим заключенным развивать качества, необходимые для возвращения в общество: они учатся эффективнее решать проблемы и находить выходы из трудных ситуаций».
В 2024 году Кения впервые приняла участие в Межконтинентальном онлайн-чемпионате ФИДЕ по шахматам среди заключённых. Соревнования также проводят между кенийскими тюрьмами. А некоторые охранники проходят подготовку в качестве шахматных тренеров и играют вместе с заключёнными.
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