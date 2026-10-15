Семьи в Панаме пытаются восстановить жизнь после разрушительного землетрясения

Жители панамской провинции Лос-Сантос уже почти неделю живут во временных укрытиях после того, как землетрясение 9..

Жители панамской провинции Лос-Сантос уже почти неделю живут во временных укрытиях после того, как землетрясение 9 октября разрушило их дома. Мать двоих детей Кэтрин и её свекровь делят самодельное убежище, построенное из листов металла. Женщины пытаются наладить быт, ожидая помощи от властей.

[Кэтрин Митре, пострадавшая от землетрясения]:

«Это самое ужасное. Честно говоря, я не знаю, как объяснить, что значит видеть, как рушится то, во что я вложила столько сил, звонить родным и не знать, что с ними. Мы не знали, что делать. Звук был очень страшным, мы видели, как раскачиваются столбы и движется земля. Честно говоря, это очень печально».

Землетрясение было силой 7,7 балла. Оно затронуло более 11,5 тысяч человек. По данным властей, повреждено почти 3400 домов, из них около 730 полностью разрушены. При этом чудом обошлось без жертв. После основного толчка в стране зафиксировали более 300 афтершоков.

Правительство Панамы объявило о планах восстановить жильё для пострадавших. В первую очередь помощь получат наиболее уязвимые семьи. В Лос-Сантос уже доставили строительные материалы, а для жителей наиболее пострадавших районов подготовят 300 сборных домов.

[Брисейда Перес, пострадавшая от землетрясения]:

«Митре выбежала на крыльцо. Когда она туда добралась, я посмотрела и увидела, что весь дом уже рушится. Я вернулась к девочкам, мы все обняли друг друга, потом снова пошли наружу, но нам казалось, что что-то не даёт нам двигаться вперёд. Мы возвращались и снова выходили из дома, слыша, как он гудит и разрушается. Это было ужасно».

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Землетрясение сильнее всего затронуло центральные провинции Панамы, расположенные ближе к тихоокеанскому побережью. Власти объявили чрезвычайное положение, чтобы ускорить выделение помощи пострадавшим и восстановление разрушенных домов и инфраструктуры.

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