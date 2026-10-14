Как французы выращивают гигантские тыквы вопреки непогоде

Чтобы донести до весов этого претендента на победу, нужно пять человек. Гигантский плод участвует в конкурсе..

Чтобы донести до весов этого претендента на победу, нужно пять человек. Гигантский плод участвует в конкурсе на самую большую тыкву. Он проходит у замка Бутеон в долине Луары во Франции. Местные фермеры и садоводы-любители привезли десятки гигантских плодов.

В этом году победила тыква весом 244 килограмма. Но за триумфом стоит целая история напряжённой работы над спасением урожая.

Летом по департаменту Луара пронёсся мощный шторм. Также возник смерч, и обрушился град диаметром от двух до пяти сантиметров. Он нанёс серьёзный ущерб фермерским хозяйствам.

[Жером Ди Пальма, фермер]:

«В этом году довести дело до конца было непросто: 16 июля прошёл град, который почти всё уничтожил. С конца июля тыква не получала никаких питательных веществ, так что я больше двух месяцев боролся за то, чтобы её сохранить и успеть представить на конкурсе». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Фермеры выращивают для конкурса тыквы сорта «Атлантический гигант». Его в 1978 году вывел канадский селекционер Ховард Дилл. Обычно плоды бывают весом 50-70 килограммов, но специальная агротехника позволяет достичь веса в сотни килограммов. Для этого оставляют один самый качественный плод, и растение направляет на него всю энергию. Ну а фермеры обеспечивают его водой и питательными веществами.

[Жером Ди Пальма, фермер]:

«Разницу (во время роста) видно каждый день. Можно заметить, как плод увеличивается в размерах буквально на глазах в течение дня. Это просто невероятно и очень увлекательно».

Гигантские тыквы примечательны только своими размерами. Для еды не годятся, но для празднования Хэллоуина вполне подходят.

[Кристиан Гурго, организатор конкурса]:

«После конкурса все тыквы станут украшением замка. Впрочем, некоторые отправятся на другие мероприятия. Особой кулинарной ценности эти тыквы не имеют. Но мы собираем семена самых интересных сортов».

Конкурс – часть фестиваля «Тыква и осенние вкусы». Праздник привлекает местных жителей со всей округи, включая тех, кто увлекается садоводством.

[Сильви, садовод-любитель]:

«Мы наберёмся опыта и будем совершенствоваться. Приложим все усилия, чтобы улучшить свои результаты, и, возможно, однажды поучаствуем в конкурсе – почему бы и нет?»

Фестиваль у замка Бутеон проходит в 27-й раз. Но традиция выращивания тыкв и кабачков в долине Луары возникла задолго до появления праздника.

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