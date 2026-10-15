Ремонт вместо свалки: мастерская в Будапеште возвращает к жизни сломанную электронику

Это «Ремонтное кафе» в Будапеште. Здесь мастера-волонтёры бесплатно чинят электротехнику и электронику. Клиенты только покупают детали...

Это «Ремонтное кафе» в Будапеште. Здесь мастера-волонтёры бесплатно чинят электротехнику и электронику. Клиенты только покупают детали. Инициативу запустили три года назад, и услуги мастерской пользуются большим спросом.

[Ноэми Гегень, руководительница мастерской]:

«Одни приходят, потому что дорожат какой-то вещью и хотят её починить. Другие обращаются к нам просто потому, что не могут позволить себе купить новую технику, а третьи хотят вести экологически осознанный образ жизни. Это в основном молодёжь».

Мастерская принимает самые разные вещи, включая мебель и одежду, но наибольшим спросом пользуется ремонт электроники, причём дешёвой.

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[Янош Орлаи, мастер]:

«Это нечто большее, чем просто мастерская. Я предлагаю посетителям присесть и обычно прошу их помочь мне что-то подержать или подать инструменты. Некоторые начинают чинить вещи сами, а другие за те полчаса, что идёт ремонт, успевают рассказать мне всю историю своей жизни».

14 октября в мире отмечают Международный день электронных отходов. Незадолго до этой даты организация WEEE Forum провела опрос и выяснила, что почти 90% европейских потребителей владеют дешёвой техникой. Чаще всего её покупают молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет – показатель составил 93%. А для людей старше 65 он равен 61%.

Главная проблема дешёвой электроники в том, что её часто просто выбрасывают, когда она сломается.

[Дьюла Молнар, мастер]:

«Коммерческие мастерские такой техникой больше не занимаются. Говорят, что она не рассчитана на ремонт. А нам удаётся вдохнуть жизнь в большинство этих вещей. И я считаю, что выиграют все: мы получаем радость от работы, а люди – счастье. Что ещё нужно?»

Проект «Ремонтное кафе» начался в 2009 году в Нидерландах с одного мероприятия. Затем превратился в глобальное некоммерческое движение, насчитывающее более 59 000 участников и около 4000 «ремонтных кафе». Мастера-волонтёры ежегодно чинят почти 850 000 предметов, спасая их от свалки.

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