Запрет на въезд снова вступил в силу: в аэропортах США спокойно

Вашингтонский аэропорт имени Даллеса после вступления в силу запрета на въезд для граждан некоторых мусульманских стран. Суматохи либо протестов не видно. Ограничения не такие строгие, как в изначальной версии, подписанной президентом. Некоторым категориям путешественников въезд открыли.

Запрет касается граждан Сирии, Судана, Ирана, Йемена, Сомали и Ливии. Им на 90 дней закрыт въезд в США. Приём всех беженцев приостанавливается на 120 дней.

Указ Дональд Трамп подписал ещё в марте. Однако он был оспорен в судах. Недавно же Верховный суд постановил восстановить запрет.

Исключение сделали для тех, у кого на территории США есть близкие родственники или деловые связи. Но это надо будет подтвердить документально. То есть въезжающие должны соответствовать юридическому термину bona fides – «честные намерения».

Действие указа Дональда Трампа не будет распространяться на тех, у кого уже есть действующие американские визы или вид на жительство. Кроме того, из постановления исключён Ирак.

Некоторые пассажиры всё равно критикуют закон.

[Султан Гонен-Гриффин, американка с турецкими корнями]:

«В Турции всё намного жёстче, меры там просто чрезвычайные. Меры безопасности намного более экстремальные, чем здесь. Там я чувствую, что комфорт на первом месте, а гражданские права – на втором. Я к этому привыкла. Но как американка, когда я надеваю этот образ, то я к такому не могу привыкнуть, я определённо чувствую, что мои права нарушают». [Шейма Сумер, гражданка Ирака]:

«Большинство мусульман чувствуют, что это не лучший способ продвигать мир и бороться с терроризмом, чего хотим мы все. То есть мусульмане больше всех страдают от терроризма. Но мы уважаем все решения, которые принимает Америка. Я просто надеюсь, что она будет стремиться к миру и гармонии».

Как было объявлено в среду, под категорию близких родственников не подпадают бабушки и дедушки, невесты и женихи, а также родственники со стороны мужа или жены. Однако позже стало известно, что невестам и женихам всё-таки решили выдавать визы.

Обладателям грин-карт придётся также подтверждать наличие близких родственников в США. В противном случае запрет на въезд будет распространяться и на них.