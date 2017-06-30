iPhone исполнилось 10 лет

С этой презентации началась смартфоновая революция. Январь 2007 года. Глава Apple Стив Джобс представляет со сцены в Сан-Франциско первый айфон.

Шесть месяцев спустя люди по всем США выстроились в очереди, чтобы купить такие телефоны себе.

[покупатель]:

«Прекрасно. Возьму себе оба».

Сегодня знаменитый смартфон празднует 10-летний юбилей.

За это время Apple продала более миллиарда айфонов. Но старт у революционного гаджета был ухабистым.

Первый айфон не включал App Store. Он был ограничен только сетью оператора AT&T и был достаточно примитивным по сравнению с сегодняшними версиями.

Сама концепция удивила поставщиков Apple, и продажи в самом начале были вялыми.

Но после года на рынке айфон сделал большой скачок. Это произошло после того, как Apple представила App Store. С тех пор продажи росли.

[Линдси Таррентайн, главный редактор CNet]:

«Айфон не собирается уходить, он пример того, как мы будем связываться друг с другом в будущем».

Поклонники и инвесторы уже с нетерпением ждут выхода iPhone 8. Он намечен на осень.

Ходят слухи, что в новой версии будут новый экран, поддержка приложений виртуальной реальности и 3D-камера.