iPhone исполнилось 10 лет

Шесть месяцев спустя люди по всем США выстроились в очереди, чтобы купить такие телефоны себе.
[покупатель]:
«Прекрасно. Возьму себе оба».
Сегодня знаменитый смартфон празднует 10-летний юбилей.
За это время Apple продала более миллиарда айфонов. Но старт у революционного гаджета был ухабистым.
Первый айфон не включал App Store. Он был ограничен только сетью оператора AT&T и был достаточно примитивным по сравнению с сегодняшними версиями.
Сама концепция удивила поставщиков Apple, и продажи в самом начале были вялыми.
Но после года на рынке айфон сделал большой скачок. Это произошло после того, как Apple представила App Store. С тех пор продажи росли.
[Линдси Таррентайн, главный редактор CNet]:
«Айфон не собирается уходить, он пример того, как мы будем связываться друг с другом в будущем».
Поклонники и инвесторы уже с нетерпением ждут выхода iPhone 8. Он намечен на осень.
Ходят слухи, что в новой версии будут новый экран, поддержка приложений виртуальной реальности и 3D-камера.