Пожар уничтожил лагерь сирийских беженцев в Ливане

Буквально дотла сгорел в воскресенье один из палаточных лагерей сирийских беженцев в ливанской долине Бекаа. По меньшей мере, один человек погиб, двое находятся в критическом состоянии, десятки людей пострадали.

По данным УВКБ ООН, в лагере жили более 100 семей. Большинство беженцев – из сирийского города Ракка.

[сирийский беженец]:

«Здесь (живут) примерно 750 человек: взрослые и дети. Огонь внезапно вспыхнул в одной из палаток и перекинулся на остальные, потому что они стояли очень близко друг к другу».

Во время пожара беженцы не успели спасти никаких вещей. Многие остались без документов.

[сирийский беженец]:

«Хуже всего, что все документы, удостоверяющие личность, сгорели, ничего не осталось. Власти обеих стран должны знать о произошедшем, потому что этим людям теперь не подтвердить свою личность во время переезда».

Гражданская война в Сирии идёт с 2011 года. За это время страну покинули более пяти миллионов человек. Не менее миллиона бежали в соседний Ливан. Многие живут в палаточных лагерях, разбросанных по всей стране. При этом население самого Ливана – четыре с половиной миллиона человек.