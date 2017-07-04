В Мехико нашли ацтекскую башню из черепов

Мексиканские археологи обнаружили башню из человеческих черепов. Леденящая душу находка сделана в комплексе культовых сооружений Темпло Майор, который расположен в самом сердце Мехико. В доиспанские времена здесь находился город-государство ацтеков Теночтитлан.

Всего найдено более 650 черепов. Принадлежали они женщинам и детям. Древние ацтеки принесли их в жертву. Раньше учёные полагали, что такие башни выкладывали из черепов пленных воинов.

[Родриго Боланос, антрополог]:

«Они рассчитывали найти (останки) мужчин, воинов, военнопленных, но вышло иначе. Теперь мы узнали, как поступали с женщинами и детьми, мы не ожидали подобного».

По словам археологов, все эти черепа сначала были выставлены напоказ. Так ацтеки поступали с останками принесённых в жертву людей. Потом из них сделали башню.

[Рауль Баррера, археолог]:

«Находка позволит нам больше узнать о религии и деятельности в культовых сооружениях Темпло Майор — в главном и в других храмах».

Учёные полагают: башня из человеческих черепов, видимо, очень пугала людей. Она предназначалась для устрашения и демонстрации силы. Её выложили у храма бога солнца и войны Уицилопочтли. Археологам ещё предстоит раскопать её до конца.

Жертвоприношения в Теночтитлане запретил испанский конкистадор Эрнан Кортес. Он завоевал Мексику и уничтожил государства ацтеков.