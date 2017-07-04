Уникальные ковры представили на фестивале в Грузии

В самой Грузии также веками процветало ковроткачество. Им занимались и азербайджанцы, населяющие разные регионы страны.
[Риан Смит, участник фестиваля]:
«Все эти ковры классифицируются как газахские, но их часто называют казахскими. Однако они не из Казахстана, а из Азербайджана, с Кавказа».
Азербайджанский город Газах с давних времён славился своим ковроткачеством. Это умение выходцы из Азербайджана привнесли в грузинскую культуру. Однако теперь традиция исчезает. Из полумиллиона азербайджанцев, живущих в Грузии, ковроткачеством занимаются не более 20 человек.
Привезли на выставку и ковры, сотканные грузинскими мастерами. Часть из них создана умельцами из горного региона Тушетия.
[Ирина Кошоридзе, участница фестиваля]:
«Похожие рисунки можно увидеть у любых представителей народного искусства. Но техника, материалы и стиль у всех разные. Например, ковёр из Тушетии не спутаешь ни с чем. Он чёрно-белый».
На выставке красуются и ковры из далёкой Калькутты. По словам мастера, с течением времени культура ковроткачества в Индии менялась, но главные принципы остаются прежними.
[Тджсибхай Дханабхай Хариджан, участник фестиваля]:
«Всё натуральное. Методы традиционные. Никаких машин, никаких химикатов, полностью ручная работа».
Интересны и традиционные ковры из Кыргызстана. Сделаны они из войлока. Пять лет назад искусство кыргызского ковроткачества внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
[Динара Чочунбаева, сотрудница ЮНЕСКО]:
«У нас в Кыргызстане самый распространённый вид ковра – это ковры из войлока».
Кыргызские ковры из войлока также делают вручную. Кочевники утепляли и украшали ими свои жилища.
Фестиваль ковров продлится до конца июля. Организаторы надеются, что мероприятие поможет возродить ковроткачество по всему миру.