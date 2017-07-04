Уникальные ковры представили на фестивале в Грузии

В средневековой крепости Рабат в грузинском городе Ахалцихе проходит Международный фестиваль ковров. Свои уникальные работы привезли мастера из разных стран, в том числе – из Индии, Армении, Азербайджана и Кыргызстана.

В самой Грузии также веками процветало ковроткачество. Им занимались и азербайджанцы, населяющие разные регионы страны.

[Риан Смит, участник фестиваля]:

«Все эти ковры классифицируются как газахские, но их часто называют казахскими. Однако они не из Казахстана, а из Азербайджана, с Кавказа».

Азербайджанский город Газах с давних времён славился своим ковроткачеством. Это умение выходцы из Азербайджана привнесли в грузинскую культуру. Однако теперь традиция исчезает. Из полумиллиона азербайджанцев, живущих в Грузии, ковроткачеством занимаются не более 20 человек.

Привезли на выставку и ковры, сотканные грузинскими мастерами. Часть из них создана умельцами из горного региона Тушетия.

[Ирина Кошоридзе, участница фестиваля]:

«Похожие рисунки можно увидеть у любых представителей народного искусства. Но техника, материалы и стиль у всех разные. Например, ковёр из Тушетии не спутаешь ни с чем. Он чёрно-белый».

На выставке красуются и ковры из далёкой Калькутты. По словам мастера, с течением времени культура ковроткачества в Индии менялась, но главные принципы остаются прежними.

[Тджсибхай Дханабхай Хариджан, участник фестиваля]:

«Всё натуральное. Методы традиционные. Никаких машин, никаких химикатов, полностью ручная работа».

Интересны и традиционные ковры из Кыргызстана. Сделаны они из войлока. Пять лет назад искусство кыргызского ковроткачества внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

[Динара Чочунбаева, сотрудница ЮНЕСКО]:

«У нас в Кыргызстане самый распространённый вид ковра – это ковры из войлока».

Кыргызские ковры из войлока также делают вручную. Кочевники утепляли и украшали ими свои жилища.

Фестиваль ковров продлится до конца июля. Организаторы надеются, что мероприятие поможет возродить ковроткачество по всему миру.