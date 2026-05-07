Туркменистан смягчает изоляцию и привлекает бизнес

Туркменистан, похоже, смягчает изоляцию. Власти одной из самых закрытых стран мира собираются упростить визовый режим, вступить во Всемирную торговую организацию и привлечь иностранные инвестиции.

Журналисты агентства Reuters получили редкую возможность сделать кадры Ашхабада самостоятельно, без сопровождения. Они также посетили новый город Аркадаг, построенный при бывшем президенте Гурбангулы Бердымухамедове.

После распада СССР первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов ввёл строгий визовый режим и провозгласил политику нейтралитета. В стране сохранился культ личности руководителей, а улицы Ашхабада заполнены монументами и портретами нынешнего президента Сердара Бердымухамедова.

При этом в стране в последнее время развивался частный сектор. Например, интернет-магазин Wabrum работает в Ашхабаде почти десять лет. Компания доставляет товары по всей стране и считается одним из первых проектов электронной коммерции в Туркменистане.

[Азат Сейитмухаммедов, основатель Wabrum]:

«В Европе или США это довольно популярная вещь, но для Туркменистана это новое направление. Здесь электронная коммерция находится на самой ранней стадии развития. Можно сказать, что мы пионеры этого бизнеса».

Социальные сети в стране официально заблокированы. Однако жители активно используют VPN-сервисы. В Ашхабаде можно увидеть всё больше блогеров и инфлюенсеров. Также в стране появляется всё больше иностранцев.

[Энежан Велмурадова, турагент и блогер]:

«Мы счастливы принимать: я как турагент счастлива принимать иностранных гостей, и как житель Туркменистана я тоже очень счастлива, что наконец стереотипы ломаются, что мол Туркменистан закрытый. Я не знаю… Мы современные, мы открытые, мы разговариваем на туркменском, на русском, на английском языках».

Меняется и молодёжная культура. В спортивных школах Ашхабада подростки занимаются брейк-дансом – танцем, которого ещё десять лет назад в стране вообще не существовало.

[Мухаммет Байрамгулыев, преподаватель брейк-данса]:

«Тогда у нас не было танцоров-брейкдансеров. Тогда только было на кассете, на телевизоре: мы смотрели, видели что-то и сами делали. У нас не было такого, как тренер, хореограф».

Впрочем, политическая система Туркменистана остаётся закрытой. В стране сохраняется жёсткий контроль над интернетом, непрозрачная экономика и ограничения для иностранных инвесторов.

