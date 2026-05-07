В Сербии энтузиасты выкупили лес, чтобы спасти его от вырубки

Этот небольшой лес на северо-востоке Сербии выкупили, чтобы предотвратить его вырубку. Речь о так называемом Соловьином лесу рядом с деревней Конак.

Восемь тысяч евро для его покупки собрала Сербская ассоциация защиты и изучения птиц. Она запустила краудфандинговою кампанию. Кроме того, средства жертвовали сотрудники организации и их друзья. Если бы не это, лес площадью около двух гектаров могли продать на древесину.

[Урош Стоилькович, член Сербского общества защиты и изучения птиц]:

«Это был самый простой способ – не ждать, пока сработают государственные институты, а инициировать всё самим. Купив лес, мы спасли его от вырубки».

В лесу обитают различные виды птиц, включая орла-могильника. Территория представляет особую природную ценность для региона, где активно развивается сельское хозяйство.

Организация заявляет, что планирует сохранить лес в его нынешнем виде и контролировать возможное распространение инвазивных растений.

[Урош Стоилькович, член Сербского общества защиты и изучения птиц]:

«У каждого населённого пункта должен быть свой Соловьиный лес. Но важно начать с чего-то, чтобы что-то защитить. Не так часто кто-то покупает лес, чтобы его сохранить».

По словам представителей организации, собранные средства используют для работы в лесу, а также для возможных новых проектов по покупке земель. Они отмечают, что интерес к таким инициативам растёт, поскольку некоторые природоохранные проекты сложно обеспечить на государственном уровне.

