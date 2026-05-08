Немецкий городок готовится к завершению многолетней жизни рядом с американскими военными

Живописный баварский городок Фильсэкк соседствует с американской военной базой с конца Второй мировой войны. Но, возможно, в ближайшем будущем 2-й кавалерийский полк «Страйкер» передислоцируют.

По мнению мэра, для всех ситуация станет драматической. Численность американских военных с их семьями превышает численность населения Фильсэкка в 6500 человек. При этом иностранцы полностью интегрировались в немецкое сообщество – участвуют в культурных мероприятиях, а также приносят большую прибыль местным предпринимателям.

Сами военнослужащие тоже говорят, что привыкли к жизни в Германии и не хотят уезжать, поскольку здесь спокойно и безопасно.

[Роберт Мур, сержант]:

«Все дружелюбны и относятся с большим уважением. В Германии много времени уделяешь осмотру достопримечательностей. Мне нравятся местные мероприятия, такие как фольклорный фестиваль. И вообще здесь развита культура».

Вероника Варга держит груминг-салон. Большинство клиентов – американцы.

[Вероника Варга, владелица салона]:

«У меня два сотрудника. Если много американцев уедут отсюда, моя клиентская база сократится до такой степени, что мне придется подумать, как поступить с работниками».

В разгар холодной войны в Германии находились 250 000 американских военнослужащих. Многие города превратились в «маленькие Соединённые Штаты». Немецкие предприниматели, открывая компании, часто рассчитывали именно на американцев.

[Роберт Грассик, владелец автосалона]:

«Мы построили свой бизнес, полностью ориентируясь на американских клиентов. Если военных выведут, у нас возникнет критическая ситуация».

Сейчас в Германии служат примерно 35 000 американских солдат. Это крупнейший американский военный контингент в Европе. Президент США Дональд Трамп хочет вывести не менее 5000 военнослужащих.

В Вашингтоне считают, что европейские страны слишком привыкли полагаться на американские войска и мало вкладываются в повышение собственной обороноспособности.

