Кашалот длиной 15 метров выбросился на берег на курортном острове Бали в Индонезии. Вскоре после этого..

Крупный кашалот выбросился на берег острова Бали, после чего умер

Кашалот длиной 15 метров выбросился на берег на курортном острове Бали в Индонезии. Вскоре после этого морское млекопитающее умерло. Причину будут устанавливать.

Кашалоты – глубоководные животные. Питаются головоногими моллюсками и гигантскими кальмарами, погружаясь за ними на глубину два-три километра.

Ветеринары говорят, что кашалот мог погибнуть по разным причинам.

[Фарида Улья Нуграхати, ветеринар]:

«Кит может выброситься на берег из-за дезориентации или проблем с эхолокацией, а также из-за истощения от движения против течения или болезней. Причиной смерти может стать вирусная или бактериальная инфекция, обезвоживание, стресс от большого числа наблюдателей или медленного оказания помощи». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По данным некоммерческой организации Whale Stranding Indonesia, в прошлом году более 70 китов выбросились на индонезийское побережье. Не менее десяти случаев произошли на Бали.

[рыбак]:

«Мы, местные рыбаки, когда видим выбросившихся на берег редких животных, таких как киты или дельфины, всегда стараемся их спасти. Но крупных китов иногда нам не удаётся вернуть в море».

А это Тайвань. Здесь береговая охрана и волонтёры спасли четырёх карликовых косаток. Они выбросились на берег в Новом Тайбэе. Потребовалось несколько часов, чтобы доставить китов в реабилитационный центр в Цзилуне.

Обследование показало, что это два самца и две самки, причём одна беременная. Животные немного истощены, и у них нашли небольшие воспаления. Однако общее состояние здоровья китов хорошее, поэтому их выпустили обратно в море.

Короткая ссылка на эту страницу: