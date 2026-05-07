Боливийские индейцы отметили праздник Сантисима-Вера-Крус

В регионе Потоси коренные боливийцы отмечают праздник Сантисима-Вера-Крус. Он посвящён традициям католической веры и обычаям индейских народов.

В городке Сан-Педро-де-Мача в этот день звучат фольклорная музыка и песни, и многие местные жители исполняют народные танцы. В фестивале участвуют целыми семьями.

[местный житель]:

«Здесь собираются разные общины. Мы играем этнические мелодии на чаранго, а люди танцуют. Вот, собственно, и всё. Это замечательные переживания. И в последние годы к нам приезжают друзья из разных мест».

В празднике стали участвовать туристы из Чили, Аргентины и других стран.

Помимо музыкальных выступлений, индейцы проводят религиозные обряды, а также организуют шествия.

Ещё одна традиция – кулачные бои, которые называются «тинку». Раньше целью таких битв было погасить конфликты, не дав им разрастись.

Во время праздника коренные боливийцы также поклоняются Матери-Земле и просят её послать обильный урожай.

