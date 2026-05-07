Столицу Сомали парализовали ливни

Столицу Сомали Могадишо снова затопило. Из-за сильных ночных дождей заблокированы дороги и низинные районы.

Власти пытаются очистить забитые дренажные каналы.

[Атлил Мохамуд, представитель округа Вададжир]:

«Сегодня в 5 утра мы приехали сюда, чтобы открыть этот дренажный канал. Раньше жители этого района покидали свои дома всякий раз, когда шёл дождь. Но теперь построена дренажная система. Мы хотели бы поблагодарить администрацию региона Банадир и местных жителей, которые внесли свой вклад в её строительство».

В мае в Сомали сезон дождей Гу, который обычно приносит самые сильные осадки в южные и центральные регионы, включая Могадишо. По данным синоптиков, в столице обычно наблюдается увеличение количества осадков и высокая влажность в течение месяца, что повышает риск внезапных наводнений, особенно в городских районах с неэффективной дренажной системой.

Сомали стала ещё более уязвимой к наводнениям и экстремальным погодным условиям после многих лет засухи, быстрого расширения городов и повреждения инфраструктуры. Ранее чиновники предупреждали, что даже умеренные сезонные дожди могут переполнить дренажные системы Могадишо, повышая риски для жителей.

