Свинец в крови нашли у сотен жителей боснийского города рядом с рудником

В анализах крови более 300 жителей города Вареш в центре Боснии обнаружили повышенное содержание свинца. Город находится рядом с новым рудником по добыче серебра, свинца и барита, который начал работу в 2024 году.

Экологические организации подали уголовную жалобу в прокуратуру на канадскую компанию Dundee Precious Metals, которая осенью прошлого года приобрела рудник у британской Adriatic Metals. Жалобы также поданы на региональных чиновников. Активисты считают, что власти приняли недостаточно мер для защиты населения.

Первые анализы начали делать в декабре прошлого года. Тогда у 17 из 44 человек, живущих рядом с перерабатывающим заводом и отвалами, выявили повышенный уровень свинца. Позже институты здравоохранения в Зенице и Сараево протестировали сотни человек и выявили повышенные показатели у жителей и других районов Вареша.

Признаков острого отравления не обнаружено. Однако результаты указывают на длительное воздействие загрязнённой окружающей среды. Врачи предупреждают, что свинец особенно опасен для детей. Он может поражать нервную систему, мозг, почки и печень.

[Ясмина Бишчевич-Токич, доцент]:

«У пожилых людей всё иначе, потому что свинец накапливается в костях и, конечно, может снова высвобождаться из костной ткани. Это также имеет последствия для почек и печени».

Жители ближайших деревень жалуются на запахи и выбросы со стороны рудника.

[Милан Жижак, местный житель]:

«Стоит сильная вонь, нас травят. У нас с женой обнаружили свинец в крови».

Местные власти заявляют, что подобных массовых исследований раньше не проводили. Пока невозможно точно определить, связан ли свинец с новым рудником или с последствиями старой добычи полезных ископаемых в регионе.

