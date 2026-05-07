Тайские храмы посостязались в запуске самодельных ракет

Захватывающие соревнования по запуску самодельных ракет привлекли сотни зрителей в провинцию Патхумтхани в центральной части Таиланда. Состязания называют «Лук Ну», или «Ракета-мышь». В них участвуют местные храмы, продолжая давнюю традицию народности мон.

Подобные соревнования проводят и во время фестиваля «Бун банг фай» на северо-востоке Таиланда. Но там ракеты запускают вертикально, а здесь они летят горизонтально вдоль тросов.

Цель каждой команды – сбить на землю мишень в виде пагоды, но победителей определяют по набранным очкам. То есть главное – добиться того, чтобы ракета пролетела как можно дальше.

В соревнованиях участвуют 24 храма, разделённых на две команды по 12 человек.

[Наттапорн Джамджанг, участник соревнований]:

«У каждого храма разные пропорции компонентов пороха. Скорость и мощность зависят от технических возможностей ракет».

Зрители наблюдают с близкого расстояния.

[зрительница]:

«Я пришла поддержать тайскую традицию. Хотя сегодня шёл дождь, я всё равно пришла в полдень посмотреть на это».

Победитель получит денежный приз в размере 30 000 тайских бат. Это 900 долларов США.

Соревнования «Лук Ну» созданы на основе древнего ритуала монахов из народности мон. Подобным образом они поджигали погребальные костры своих собратьев, поскольку делать это руками считалось неуважительным.

