Круизный лайнер с хантавирусом направляется к Канарским островам

Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого зафиксировали вспышку смертельного хантавируса, взял курс на Канарские острова. Испания согласилась его принять по просьбе ВОЗ. Однако жители острова Тенерифе не рады такому решению.

[жительница Тенерифе]:

«Люди напуганы и обеспокоены, и я думаю, что Испания – огромная страна со множеством портов, куда может зайти круизный лайнер».

На борту лайнера находится около 150 человек. Изначально круиз был из Аргентины в Кабо-Верде и должен был завершиться 4 мая. Министр здравоохранения Испании заявила, что все неиспанские граждане, прибывшие на Тенерифе, будут репатриированы в свои страны, если у них не выявят вируса.

На данный момент в результате вспышки скончались три человека – голландская пара и гражданин Германии. В среду с судна эвакуировали ещё троих заболевших. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Ещё один заболевший остаётся в реанимации в Южной Африке. Кроме того мужчина, который покинул лайнер раньше и вернулся в Швейцарию, проходит лечение в Цюрихе.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в общей сложности восемь человек предположительно заразились вирусом.

Южная Африка подтвердила, что среди жертв был выявлен андский штамм вируса. Это единственный штамм, который передаётся от человека к человеку, однако только при длительном тесном контакте.

Хантавирус обычно начинается с таких симптомов, как усталость и высокая температура, через одну-восемь недель после заражения. Специфических лекарств от него нет. Лечение сосредоточено на поддерживающей терапии, включая подключение пациентов к аппаратам искусственной вентиляции лёгких в тяжёлых случаях.

ВОЗ заявляет, что риск для населения остается низким. Однако ожидаемое прибытие лайнера вызывает у многих жителей Тенерифе воспоминания о COVID-19.

Архипелаг был одним из первых мест в Европе, где был введён карантин в первые дни пандемии. Другие эпидемии, такие как вспышка Эболы в 2014 году, также затронули острова, экономика которых в значительной степени зависит от туризма.

