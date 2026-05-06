Кто крепче всех спит: в Сеуле прошёл необычный конкурс

Десятки южнокорейцев собрались в парке у реки Хан в Сеуле, чтобы вместе поспать. Конкурс организовала мэрия города, чтобы помочь всем желающим немного отдохнуть. Это актуально, ведь южнокорейцы известны своим трудоголизмом и постоянным недосыпом.

[Ю Ми Ён, участница]:

«Обычно я плохо сплю. Мне трудно заснуть, и я легко просыпаюсь. Коалы известны своим глубоким сном. Я пришла одетая как коала, надеясь позаимствовать немного их волшебства».

Пока участники спят, жюри измеряет их пульс, а также проверяет, нет ли среди них симулянтов.

[Пак Чжун Сок, участник]:

«Обычно я мало сплю из-за подготовки к экзаменам и других дел. В хороший день мне удаётся поспать всего три-четыре часа. Я здесь, чтобы показать свои навыки сна, а также показать, как спит король династии Чосон, ведь я сейчас одет как король».

Это уже третий ежегодный конкурс. Главные требования к конкурсантам: нарядиться, а также прийти уставшими и сытыми.

[Лим Джи Ён, организатор мероприятия]:

«Я слышала, что качество сна у людей постоянно ухудшается. С другой стороны, короткий дневной сон может помочь быстро восстановиться. Эта идея вдохновила нас. Участники будут спать около полутора часов».

Это серебряный призёр – 37-летний офисный работник Хван Ду Сон.

[Хван Ду Сон, серебряный призёр]:

«Как офисный работник я каждый день езжу на работу и иногда задерживаюсь допоздна. Я только что вернулся из командировки. Много времени провёл за рулём, поэтому был совершенно измотан. Когда я увидел этот конкурс, я решил поспать, чтобы полностью восстановить силы».

А победителем стал мужчина в возрасте 80 лет.

