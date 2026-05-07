В Марокко продолжают искать двух военных США, пропавших во время учений

В Марокко продолжаются поиски двух американских военнослужащих, пропавших во время международных учений «Африканский лев-2026». Королевские вооружённые силы Марокко опубликовали кадры поисково-спасательной операции в районе учебной зоны Кап-Драа на юго-западе страны.

На видео – патрульные катера, военные корабли, беспилотники и авиация, которые обследуют побережье и акваторию Атлантического океана. В операции участвуют марокканские военные, жандармерия, спасатели и подразделения стран-партнёров.

По данным AFRICOM, двое военнослужащих США пропали 2 мая возле города Тан-Тан. Американское командование заявило, что поиски ведутся на земле, в воздухе и на море.

В операции задействованы более 600 человек. Район поисков превышает 45 квадратных километров.

По информации американских СМИ, военные могли сорваться со скал в океан во время прогулки после завершения дневной части учений. Представители Пентагона заявили, что признаков теракта или нападения нет.

«Африканский лев» – крупнейшие ежегодные учения командования AFRICOM в Африке. В них участвуют более семи тысяч военнослужащих из США, других стран НАТО и африканских государств. Учения проходят на территории Марокко, Сенегала, Туниса и Ганы.

