В Бургасе открылся Фестиваль песочных скульптур

Красавица и Чудовище, огромный Кинг-Конг и даже Чарли Чаплин рядом с Альбертом Эйнштейном — все эти сказочные персонажи и знаменитые люди прошлого предстают на пляже болгарского города Бургас. Возводят их из песка.

В Бургасе открылся ежегодный фестиваль песочных скульптур — десятый по счёту.

Свои песочные творения представляют более 20 скульпторов из девяти стран, включая Австралию, Португалию, Германию, Россию и Украину.

[Ани Златева, болгарский скульптор]:

«Я не переживаю, что скульптуры непрочные и со временем разрушатся. Мы живём в век технологий и фотографии. Множество фото скульптур запостят в Интернете, поэтому они будут жить и после разрушения».

Используют только природные материалы — песок, воду и глину. Благодаря глине скульптуры не рассыплются при первом же дожде.

[Ани Златева, болгарский скульптор]:

«Первый раз я попыталась сделать скульптуру из песка девять лет назад, на втором таком фестивале. Сначала было непривычно. У нас здесь песок очень сухой. <…> Работа очень трудоёмкая, нужно много физических усилий, но это очень приятный процесс для любого скульптора, который любит своё дело. И здесь нам даётся невероятный шанс сделать большие скульптуры».

К фестивалю на пляж привезли пять тонн песка.

[Дамиан Бумбалов, скульптор]:

«Здесь мы работаем с монументальным форматом, скульптуры такого размера редко размещают в общественных местах — на площадях или в парках. Это огромные работы и выполняются в очень короткий период времени. Мы очень потрудились, но результат того стоит. Не все одобряют такой материал. Песок — материал непрочный, но экологически чистый. Замечательно, что на эти скульптуры можно будет смотреть два-три месяца. А в следующем году сделаем новые».

Фестиваль песочных скульптур в Бургасе будет проходить до 30 сентября.