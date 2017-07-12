12 июля 2017

Горят склоны Везувия

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Плотная стена дыма стоит над склонами Везувия. Вот такой вид открывается из города Неаполь, что в 15 километрах от вулкана.

Леса на склонах горят уже несколько дней. Как сообщают итальянские СМИ, из окрестностей эвакуировали местных жителей и туристов.

С огнём пытаются справиться пожарные. Помогают сотрудники лесного хозяйства и Национального парка Везувий. К операции подключили также самолёты и вертолёты.

Это не единственный пожар в окрестностях Неаполя. Очагов возгорания в регионе несколько. Всему виной — сильная жара и засуха.

Везувий — единственный действующий вулкан в континентальной части Европы. Его считают опасным. Именно он в начале нашей эры погубил римский город Помпеи. Высота горы — 1281 метр. В последний раз Везувий извергал лаву в 1944. Тогда погибло около 60 человек.

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