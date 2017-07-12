Горят склоны Везувия

Леса на склонах горят уже несколько дней. Как сообщают итальянские СМИ, из окрестностей эвакуировали местных жителей и туристов.
С огнём пытаются справиться пожарные. Помогают сотрудники лесного хозяйства и Национального парка Везувий. К операции подключили также самолёты и вертолёты.
Это не единственный пожар в окрестностях Неаполя. Очагов возгорания в регионе несколько. Всему виной — сильная жара и засуха.
Везувий — единственный действующий вулкан в континентальной части Европы. Его считают опасным. Именно он в начале нашей эры погубил римский город Помпеи. Высота горы — 1281 метр. В последний раз Везувий извергал лаву в 1944. Тогда погибло около 60 человек.