Фестиваль воздушных змеев в Вэйфане: панды, драконы и кальмары

Нет ничего, что не могло бы плавать по небу Вэйфана. Так говорят жители этого китайского города..
Дата загрузки: 2024-04-25
От драконов и панд до современных автомобилей и мифических существ. Каждый год мастера и поклонники воздушных змеев собираются здесь на Международный фестиваль. В этот раз участвуют почти 50 стран.
Десятки тысяч посетителей заполняют фестивальную площадку, и взгляды устремляются в небо.
Производители воздушных змеев рассказывают, что технология изготовления с годами развивалась: традиционные материалы, такие как бумага и шёлк, уже не используют. Перешли на нейлон. Но благодаря этому теперь можно создавать более крупные конструкции. Например, сороконожку длиной 70 метров.
Лю Лицзянь – давний судья соревнований в Вэйфане. Говорит, что всё больше дизайнеров переходят на надувные конструкции, чтобы произвести больше впечатления.[Лю Лицзянь, судья соревнований]:
«Надувные воздушные змеи – это современные модели. У них удобные характеристики, они не имеют каркаса. Часто они очень большие, но их можно сложить и носить в сумке».
Впрочем, на конкурсе пытаются сохранить и давние традиции. Здесь есть категория для змеев с головой дракона, за которой следует длинное тело. Их делают из бамбуковых палок, которые служат каркасом.[Лю Лицзянь, судья соревнований]:
«Воздушный змей с головой дракона тоже большой, но его нужно разделить на более мелкие части и собрать на месте. Его нелегко носить с собой».
Поскольку наступил Год Дракона, многие дизайнеры постарались сделать своих драконов рекордно большими. Самый длинный растянулся на 200 метров.
Команда из Пекина ждала подходящего момента, чтобы отправить в небо своего зелёного кита. Его площадь – около 80 квадратных метров.[Гао Вэймин, участник фестиваля]:
«Сейчас в воздухе слишком много воздушных змеев, и запускать такого большого небезопасно. Тросы могут перепутаться. Но как только кит окажется в воздухе, это будет потрясающе».
Также в небо над Вэйфаном взлетели гигантский монах-свинья Чжубацзе из китайского романа «Путешествие на Запад» и морские существа, например, огромный кальмар.
В целом в Вэйфане работает около 600 компаний, которые производят воздушных змеев. И на них приходится 80% мирового экспорта этого товара.
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