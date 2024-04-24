Фестиваль воздушных змеев в Вэйфане: панды, драконы и кальмары

Нет ничего, что не могло бы плавать по небу Вэйфана. Так говорят жители этого китайского города..

Нет ничего, что не могло бы плавать по небу Вэйфана. Так говорят жители этого китайского города о своём главном весеннем фестивале.

От драконов и панд до современных автомобилей и мифических существ. Каждый год мастера и поклонники воздушных змеев собираются здесь на Международный фестиваль. В этот раз участвуют почти 50 стран.

Десятки тысяч посетителей заполняют фестивальную площадку, и взгляды устремляются в небо.

Производители воздушных змеев рассказывают, что технология изготовления с годами развивалась: традиционные материалы, такие как бумага и шёлк, уже не используют. Перешли на нейлон. Но благодаря этому теперь можно создавать более крупные конструкции. Например, сороконожку длиной 70 метров.

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Лю Лицзянь – давний судья соревнований в Вэйфане. Говорит, что всё больше дизайнеров переходят на надувные конструкции, чтобы произвести больше впечатления.

[Лю Лицзянь, судья соревнований]:«Надувные воздушные змеи – это современные модели. У них удобные характеристики, они не имеют каркаса. Часто они очень большие, но их можно сложить и носить в сумке».

Впрочем, на конкурсе пытаются сохранить и давние традиции. Здесь есть категория для змеев с головой дракона, за которой следует длинное тело. Их делают из бамбуковых палок, которые служат каркасом.

[Лю Лицзянь, судья соревнований]:«Воздушный змей с головой дракона тоже большой, но его нужно разделить на более мелкие части и собрать на месте. Его нелегко носить с собой».

Поскольку наступил Год Дракона, многие дизайнеры постарались сделать своих драконов рекордно большими. Самый длинный растянулся на 200 метров.

Команда из Пекина ждала подходящего момента, чтобы отправить в небо своего зелёного кита. Его площадь – около 80 квадратных метров.

[Гао Вэймин, участник фестиваля]:«Сейчас в воздухе слишком много воздушных змеев, и запускать такого большого небезопасно. Тросы могут перепутаться. Но как только кит окажется в воздухе, это будет потрясающе».

Также в небо над Вэйфаном взлетели гигантский монах-свинья Чжубацзе из китайского романа «Путешествие на Запад» и морские существа, например, огромный кальмар.

В целом в Вэйфане работает около 600 компаний, которые производят воздушных змеев. И на них приходится 80% мирового экспорта этого товара.

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