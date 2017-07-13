Западнобалканские страны подписали историческое соглашение с ЕС

Евросоюз подписал историческое соглашение с шестью странами западных Балкан. Эти государства пока не входят в ЕС, но туда стремятся. В среду они объединились в единое экономическое пространство. Это может стать первым шагом на их пути в блок.

Подписание документа состоялось на саммите в итальянском Триесте. На нём присутствовали Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, а также канцлер Германии и президент Франции.

Балканские страны, которые объединились в экономическое пространство: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Черногория и Сербия.

[Федерика Могерини, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Как только нужные реформы будут приняты, мы выполним свои обещания. Ещё одно большое достижение этого саммита – практические проекты. Многие проекты получили финансирование благодаря Европейскому союзу. Это откроет путь для новых связей и новых дорог для жителей региона».

Черногория, Албания и Сербия – кандидаты на вступление в ЕС. Босния подала заявку. Остальные страны рассматривают эту возможность. Впрочем, ЕС пока не настроен на масштабные расширения. Сейчас он пытается справиться с внутренним кризисом, а также решить проблему «брексита».

Новый экономический союз сразу с шестью странами Балкан может позволить ЕС сблизиться с регионом, но при этом отложить процесс принятия новых членов.

Впрочем, некоторые балканские лидеры уже выразили опасения, что экономический союз станет полной заменой их членства.