На сицилийском озере возродили добычу моллюсков

На сицилийском озере Гандзирри вновь процветает добыча моллюсков. На целых 30 лет пришлось местным жителям забыть об этом ремесле. Промысел запретили из-за загрязнения озера.

Недавно власти объявили, что воды больше не токсичны и моллюсков можно употреблять в пищу. Вскоре после этого здесь открылось предприятие.

Его сотрудники добывают моллюсков так же, как и сотни лет назад – с помощью деревянного сачка.

[Сальваторе Руэлло, глава компании Great Lake Ganzirri]:

«Мы работаем в закрытом бассейне озера, поэтому надо беречь окружающую среду. Это значит, что нельзя использовать механическое оборудование для ловли моллюсков со дна. Мы возродили старинное оборудование».

Ловить моллюсков вручную довольно тяжело. Тем не менее, за день предприятие производит почти 1000 килограммов моллюсков. Сначала их ловят, потом сортируют и продают местным предпринимателям.

Всего в компании трудится 30 человек, в том числе – молодые люди, у которых раньше не было работы.

[Сальваторе Руэлло, глава компании Great Lake Ganzirri]:

«Озеро Гандзирри – единственное на Сицилии, подходящее для ловли моллюсков. И для нас это очень важно, потому что мы создали рабочие места для местной молодёжи».

Гандзирри относится к солоноватым озёрам и делится на два бассейна. В небольших озёрных заводях вода более солёная. Там и ловят моллюсков. Причём это можно делать, просто стоя в воде. Глубина здесь небольшая.

Глава компании по ловле моллюсков надеется привлечь к работе больше молодых людей и передать им навыки традиционного ремесла.