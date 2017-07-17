17 июля 2017

Чем завершился седьмой раунд переговоров по Сирии?

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Промежуточный прогресс – так охарактеризовал итоги седьмого раунда переговоров по Сирии спецпосланник ООН Стаффан де Мистура. Встречи по традиции проходили в швейцарской Женеве. По словам де Мистуры, «прогресса не было, и провала не было».

[Стаффан де Мистура, спецпосланник ООН по Сирии]:
«Мы надеялись и ожидали промежуточного прогресса. Не было прорыва, не было провала, никто не ушёл… Промежуточный прогресс».

По словам спецпосланника, стороны продолжали отстаивать свои позиции. В то время как представители Башара аль-Асада отказались поднимать тему смены власти, оппозиция настаивала, что это главный вопрос обсуждений.

[Стаффан де Мистура, спецпосланник ООН по Сирии]:
«Если опираться на услышанное во время этого раунда, я бы сказал, что пока не знаю, когда это обсудят. Но я полагаю, что в ближайшее время международное сообщество будет ещё больше стремиться разрешить конфликт. Я попросил их подготовиться к тому, чтобы обсудить смену власти во время следующего раунда».

Переговоры, организованные ООН, продолжаются уже два года. Их цель – найти политическое решение шестилетнему военному конфликту в стране. Решают четыре главные вопроса: конституция, управление, выборы и терроризм.

Следующий раунд переговоров намечен на начало сентября. Как отметил Стаффан де Мистура, он будет подталкивать правительственную делегацию и оппозицию сесть за один стол переговоров и пообщаться напрямую.

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