Балет «Драгоценности» исполнят танцоры из Нью-Йорка, Парижа и Москвы

Полувековой юбилей знаменитого балета «Драгоценности» Джорджа Баланчина отметят в Линкольн-центре в Нью-Йорке грандиозным проектом. Он объединил три ведущих балетных коллектива мира – труппы Большого театра, «Нью-Йорк Сити» и Парижской оперы.

Джордж Баланчин – хореограф грузинского происхождения. Учился в балетной школе при Мариинском театре, работал в Русском балете Дягилева в Монако, а позже переехал в США. В 1948 году основал труппу «Нью-Йорк Сити».

[Махар Вазиев, руководитель труппы балета Большого театра]:

«Я думаю, что главное значение, главное событие – это Баланчин, именно Баланчин, потому что я не очень себе представляю под чьим именем ещё можно было бы собрать три такие известные, знаменитые компании».

Трёхчасовая постановка состоит из трёх актов. Первый, под названием «Изумруды», отвели артистам из Парижа. Вторую часть, «Рубины», исполнят хозяева сцены. А третью, «Бриллианты» на музыку Чайковского, выпало исполнять артистам Большого театра.

[Тереза Райхлен, танцовщица труппы «Нью-Йорк Сити балет»]:

«Думаю, это будет захватывающая неделя. Я рада видеть артистов Парижской оперы и российских танцоров, знакомиться с их интерпретацией, потому что наше исполнение я видела много раз. Ожидаю приятных и свежих впечатлений».

Главный балетмейстер труппы «Нью-Йорк Сити» Питер Мартинс считает, что автору понравилась бы техника современных артистов.

[Питер Мартинс, балетмейстер труппы «Нью-Йорк Сити балет»]:

«Он был бы очень счастлив, увидев, как танцоры совершенствуются, сколько внимания уделяют деталям. Наше поколение, возможно, было немного небрежным».

Балет «Драгоценности» будет идти в Линкольн-центре до 23 июля.