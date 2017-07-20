Гигантский клубничный пирог создал французский повар

На одном из участков маршрута велогонки «Тур де Франс» на юге Франции зрителей ждет сюрприз.

Этот гигантский клубничный пирог приготовил Режи Маркон – шеф-повар ресторана в муниципалитете Сен-Бонне-ле-Фруа. Мимо его заведения будет проходить соревнование.

Маркон говорит, что будет бесплатно раздавать порции своего аппетитного угощения всем желающим.

[Режи Маркон, шеф-повар]:

«Сейчас сезон клубники и погода идеальная. Вот мы и решили сделать то, что эксперты скоро назовут одним из самых больших клубничных пирогов в мире».

На создание десерта ушло более 80 килограммов теста и 80 килограммов клубники. Вес гиганта – два центнера. Как ожидается, попробовать пирог смогут около двух тысяч человек.

[Режи Маркон, шеф-повар]:

«Для особых гурманов сверху на кусочек пирога мы положим крем-фреш. Никто не останется без порции угощения».

Кстати, шеф-повар Режи Маркон – обладатель трёх звезд Мишлен. Это делает его кулинарное творение ещё более аппетитным.