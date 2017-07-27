Польшу могут лишить права голоса в ЕС из-за судебной реформы

Европейская комиссия предупредила Польшу, что может лишить её права голоса в Совете ЕС. Это предусмотрено статьёй 7 Договора о Евросоюзе. Процедуру запустят в случае, если польские власти проведут спорную судебную реформу в соответствии с предложенными законопроектами. Устранить нарушения Польше рекомендовали в течение месяца.

[Франц Тиммерманс, вице-председатель Еврокомиссии]:

«И эта рекомендация не помешает сразу же применить статью 7 в случае, если ситуация потребует немедленных и решительных действий. Еврокомиссия рекомендует польским властям не увольнять и принудительно не отправлять на пенсию судей Верховного суда».

Между тем, польский министр юстиции Збигнев Зёбро заявляет, что Польша не согласится на вмешательство ЕС в её внутренние дела. Варшава считает требования Еврокомиссии необоснованными.

[Збигнев Зёбро, министр юстиции Польши]:

«В польской конституции чётко сказано, что решать вопросы судебной власти и судебных органов – право нашего государства. Мы будем делать это компетентно, основываясь на демократии и не поддаваясь никакому давлению, принуждению или угрозам».

На прошлой неделе нижняя и верхняя палаты польского парламента одобрили законопроекты о судебной реформе, которые разработала правящая партия «Право и справедливость». Они дают право Министерству юстиции назначать и смещать председателей судов, в том числе и Верховного. А полномочия выбирать 15 из 25 членов Национального судебного совета отводятся парламенту. При этом большинство в нём занимает правящая партия.

По мнению оппозиции, многих польских граждан и Еврокомиссии, судебная реформа в таком виде нарушит Конституцию Польши, законодательство ЕС и принципы демократии. Они считают, что судебная власть станет подконтрольной политическим силам.

Спорные законопроекты вызвали массовые протесты по всей Польше. В понедельник президент Анджей Дуда пообещал наложить вето на два из трёх документов. На следующий день он подписал третий законопроект, который даёт право министру юстиции назначать и увольнять председателей общих судов.