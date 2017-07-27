Сенат США: горячие дискуссии по вопросу отмены Obamacare

В Сенате Конгресса США, где большинство — у республиканцев, продолжаются горячие дискуссии по вопросу отмены Obamacare. Эту систему медицинского страхования предыдущий президент Барак Обама принял в 2010 году. По мнению республиканцев, она неэффективна и требует больших бюджетных расходов. Дональд Трамп обещает её отменить и заменить.

25 июля Сенат одобрил дебаты по теме. «За» и «против» проголосовало одинаковое количество сенаторов: по 50. Решающим стал голос вице-президента Майка Пенса. Он поддержал обсуждения.

Пока необходимых для отмены реформы 60 голосов республиканцы набрать не могут. Дебаты будут продолжаться до конца недели.

[Ренд Пол, независимый сенатор из Кентукки]:

«У нас сегодня есть один шанс. У нас будет шанс отменить Obamacare. У нас будет шанс выполнить обещание американским избирателям». [Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате]:

«Очевидно, что республиканцы в Палате представителей и Сенате далеки от соглашения. Между ними разногласия по ключевым вопросам: это и Медикейд, и налоговые льготы, и предварительное состояние здоровья. В чём смысл этих обсуждений?»

Ранее Дональд Трамп призвал сенаторов не уходить на каникулы и активней работать.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы на шаг ближе к тому, чтобы освободить граждан от ужаса Obamacare».

Между тем, в среду президент Дональд Трамп также написал на своей странице в Twitter, что трансгендеры, то есть люди, сменившие пол, не смогут служить в Вооружённых силах США. По его словам, медицинские счета таких людей могут дорого обойтись армии. На сегодняшний день из миллиона 400 тысяч американских военных около 10 тысяч являются трансгендерами.