Подростки в Косово сделали из бензинового автомобиля электрокар

Поворот ключа, и старенький «Рено Твинго» отправляется в свой первый рейс после серьёзной модификации. Он бороздит уже знакомые ему улицы косовского города Джяковица, но — с той разницей, что больше не загрязняет их выхлопными газами.

Такая перемена – заслуга местных подростков. Они самостоятельно построили электрический двигатель и заменили им бензиновый. Правда, испытания никто из них провести пока не может. Нет водительских прав.

[Дион Доли, участник проекта]:

«Этот автомобиль может развивать скорость до 120 километров в час, может проехать на одном заряде 70 километров. Заряжается примерно три часа, но мы готовы сделать так, чтобы заряжался за час».

На такую экологичную модернизацию у команды подростков ушло почти полтора года. Сначала изучили массу технической литературы. Потом под руководством взрослого наставника переделали силовую установку.

Пока работали, даже появились желающие превратить и свой бензиновый автомобиль в электрокар.

[Дион Доли, участник проекта]:

«Каждый второй человек, который видел, как мы переделываем машину, спрашивал, можем ли мы переоборудовать и его автомобиль, когда закончим. Перед этим мы объяснили им, что такая машина экономичнее, тише и не загрязняет воздух».

Осуществить проект подросткам помогла местная некоммерческая организация. Она поощряет молодёжь развивать таланты и творческое мышление.

[Абер Льлеши, глава организации BONEVET]:

«Мы побуждаем их к тому, чтобы становиться лучшими людьми, любознательными и творческими, развивать воображение и задавать вопросы».

Местные подростки также построили 3D-принтер и разработали протез руки. Они учатся работать в команде и планируют запустить ещё множество проектов.