Фестиваль яков прошёл в монгольской долине Орхон

Несколько сотен яков прибыли в зелёную долину реки Орхон на ежегодный фестиваль. Этих животных почитают в Монголии не меньше, чем лошадей. Они играют большую роль в жизни монголов. Дают питательное молоко, из их пуха делают высококачественную пряжу. Этих животных используют и как тягловую силу.

[Отгонбаатар Гомбо, организатор Фестиваля яков]:

«Как говорят в Бат-Улзий, як – это символ. Многие считают, что символ Монголии – лошадь. Но второй символ – это як. В основном, они есть в Монголии и в Тибете. В других странах их немного».

Программа фестиваля обширна. Здесь и традиционные песни, и музыка. Но основное внимание – якам. Они главные участники конкурсов и соревнований.

На одном из состязаний можно попробовать проскакать на неосёдланном яке. Правда, получается не у всех. Этот турист из Австралии тоже сделал отчаянную попытку, но – неудачно.

[турист из Австралии]:

«Я испугался немного, но, когда всё кончилось, понял, что не пострадал. Правда, я ещё не пришёл в себя. Это настоящий адреналин, но было весело».

Проходят и скачки на яках. В этом состязании уже выступают только профессионалы. А животные демонстрируют силу и выносливость.

А вот это конкурс красоты. Судьи оценивают, насколько хорошая и ухоженная у яков шерсть. Победителями выбрали сразу двоих.

[Тумур-очир Баган, владелец яков]:

«Мои два яка – двукратные чемпионы конкурса красоты. Они братья-близнецы».

На праздник в долину съехались сотни зрителей со всей страны. Становится популярным он и среди зарубежных туристов. Фестиваль яков в Монголии проводят уже несколько десятилетий.