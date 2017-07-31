Тысячи потерянных детей – последствие битвы за Мосул

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Девятилетняя Мериам живёт со своей семьёй в Восточном Мосуле. Но ещё недавно её отец считал, что потерял дочь навсегда. В октябре прошлого года она отправилась в западную часть города, чтобы навестить бабушку. Вскоре начались бои за Мосул.
Таких историй множество. Иракская армия девять месяцев сражалась за Мосул с «Исламским государством» — запрещённой в РФ и других странах террористической организацией. За это время тысячи детей оказались разлучёнными со своими родителями.
Некоторые потерялись во время воздушных налётов, некоторые – когда бежали от уличных боёв или от насилия со стороны исламистов. Потом кто-то скрывался от боевиков в одиночестве, кто-то присоединился к беженцам и добрался до лагеря.
Хассан – отец Мериам, думал, что больше не увидит ни дочь, ни отца с матерью.
Но у этой истории – счастливый конец. В июне, когда иракская армия выбивала из западной части Мосула остатки исламистов, Мериам вместе с бабушкой бежали в лагерь Аль-Хазер. Разыскать дочь Хассану помогли сотрудники ЮНИСЕФ.
Но тысячи других детей ждут, когда смогут вернуться к нормальной жизни.