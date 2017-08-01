01 августа 2017

Новый висячий пешеходный мост в Альпах стал самым длинным в мире

| 0

В самом сердце Альп в швейцарском кантоне Вале открыли самый длинный в мире висячий пешеходный мост. Он соединяет населённые пункты Грэхен и Церматт. Этот маршрут популярен среди любителей путешествий.

Протяжённость моста – почти полкилометра, ширина – 65 сантиметров. Самая высокая точка находится в 85 метрах над землёй. Мост оборудован системой, которая предотвращает его раскачивание. На строительство потребовалось более 750 тысяч долларов.

С моста открывается захватывающий вид на гору Маттерхорн, которая находится на границе Швейцарии с Италией. Также видны вершина Вайсхорн и Бернские Альпы, отделённые на юге от Пеннинских Альп долиной реки Рона.

Новый мост построен взамен своего предшественника. Его закрыли в 2010 году из-за проблем с безопасностью.

Новый висячий пешеходный мост в Альпах стал самым длинным в миреФлоридской лагуне и морской жизни угрожают водорослиСирийская оппозиция встретилась со спецпосланником ООН в ЖеневеВ Швейцарии опознали два тела, 75 лет пролежавшие в ледникеУходящий глава ВОЗ: «Мы отреагировали на Эболу слишком поздно»США призвали реформировать Совет ООН по правам человекаНападение с бензопилой в Швейцарии: преступника ещё не поймалиВ Женеве начался седьмой раунд переговоров по СирииГлавой ВОЗ выбрали эфиопаЗаброшенные замки Италии ждут новых хозяев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.