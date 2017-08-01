Новый висячий пешеходный мост в Альпах стал самым длинным в мире

В самом сердце Альп в швейцарском кантоне Вале открыли самый длинный в мире висячий пешеходный мост. Он соединяет населённые пункты Грэхен и Церматт. Этот маршрут популярен среди любителей путешествий.

Протяжённость моста – почти полкилометра, ширина – 65 сантиметров. Самая высокая точка находится в 85 метрах над землёй. Мост оборудован системой, которая предотвращает его раскачивание. На строительство потребовалось более 750 тысяч долларов.

С моста открывается захватывающий вид на гору Маттерхорн, которая находится на границе Швейцарии с Италией. Также видны вершина Вайсхорн и Бернские Альпы, отделённые на юге от Пеннинских Альп долиной реки Рона.

Новый мост построен взамен своего предшественника. Его закрыли в 2010 году из-за проблем с безопасностью.