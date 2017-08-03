Куба ограничила выдачу лицензий для частного бизнеса

Кубинские власти объявили, что приостанавливают выдачу лицензий на определённые виды деятельности: от домашних гостиниц до ресторанов. Сообщается, что в частном секторе много нарушений, включая уклонение от уплаты налогов. Сначала все эти злоупотребления собираются устранить.

В течение семи лет на острове продвигали частный бизнес в надежде оживить вялую экономику. Теперь же многие кубинцы могут лишиться возможности заработать.

[Антонио Вильтрес, строитель]:

«Меня словно окатили холодной водой, когда я об этом узнал. Я уже завершаю подготовку к открытию собственного кафе с лёгкими закусками. Я снял помещение, купил все материалы, вложил более 3000 кубинских песо. А теперь не знаю, что они собираются делать».

Во вторник в правительственной газете написали, что приостанавливается выдача лицензий для тех, кто хочет сдавать свой дом в аренду, открыть ресторан или кафе или предоставлять строительные услуги.

Также ограничения коснутся учителей музыки и иностранных языков, организаторов вечеринок и ряд других профессионалов.

[Маргелис Сантиэстебан, официантка]:

«Для нас это плохо, ведь частный бизнес действительно приносит прибыль стране. Много туристов приезжает сюда со всей Кубы и со всего мира. Думаю, это ограничит доходы страны».

Согласно статье в газете, на Кубе также не будут выдавать лицензии оптовым и розничным продавцам сельскохозяйственной продукции, распространителям CD или DVD-дисков и владельцам оборудования для физических упражнений и отдыха.

[житель Гаваны]:

«Всё это ограничение лицензий – я не понимаю этого, потому что это нанесёт урон частному сектору».

За последние семь лет число частных предпринимателей на Кубе увеличилось более чем в три раза до 560 тысяч человек.