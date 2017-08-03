Жара во Франции бьёт рекорды

Французов предупреждают об опасности в связи с аномально жаркой погодой. В среду власти объявили оранжевый уровень тревоги.

Столбики термометров взлетели на юго-востоке Франции и на острове Корсика.

Это корсиканский городок Фигари. Здесь — +42. А ночная температура воздуха на Корсике в понедельник побила рекорд, превысив 30,5 градусов.

Отдыхающие и местные жители держатся в тени и — поближе к воде.

[Изабель Себти, туристка]:

«Отдыхаю, стараюсь не напрягаться, много читаю. Когда есть хорошая книга, то всё нормально».

А вот местным пожарным командам — не до отдыха. Они в состоянии полной готовности. Пожары, охватившие часть Корсики на прошлой неделе, были уже потушены, однако очень высока вероятность возникновения новых.

По данным французского метеобюро, оранжевый уровень тревоги продержится в регионе несколько дней.