В Тоскане воплощается в жизнь мечта Микеланджело

В 1517 году Микеланджело взошёл на гору Альтиссимо в Тоскане. Там он нашёл мрамор своей мечты.

Именно о нём знаменитый скульптор Ренессанса написал: «Плотный, однородный, чистый, напоминает сахар». Мастер считал, что этот материал ещё более ценный, чем мрамор города Каррара, из которого он создал некоторые из своих самых известных скульптур.

Из этого Мрамора Микеланджело по благословению папы Льва X должен был сделать облицовку базилики Сан-Лоренцо – одной из старейших церквей Флоренции. Но после нескольких лет строительства дороги на гору папа римский лишил проект финансирования. Залежи забросили, а церковь и по сей день стоит без облицовки.

Позже мечта Микеланджело исполнилась, и её продолжают воплощать по сей день. На горе Альтиссимо, на высоте 1589 метров ведутся работы по добыче.

[Франко Пьеротти, координатор добычи]:

«Примитивные технологии в прошлом включали рабочих и вьючных животных. Такие простые инструменты, как рычаги, резаки и молоты, позже, в XIX столетии, сменили спиральные тросы. А теперь у нас тросы с алмазными наконечниками и пилы, а также машины для передвижения тяжестей».

Сегодня горой владеет итальянская компания. Здесь работает около 140 человек. Добывают мрамор в пяти месторождениях.

Этот материал использовали в строительстве Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в XIX веке. А недавно – в возведении мечети шейха Зайда в Абу-Даби. Она открылась в 2007.

Кроме того, этот мрамор для своих скульптур использовали и многие известные мастера. Например, Огюст Роден.