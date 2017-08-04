04 августа 2017

Арестованы австралийцы, которые собирались заложить бомбу в самолёт

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В Сиднее арестованы два австралийца, которые планировали теракты. Как предполагается, они собирались заложить самодельную бомбу в пассажирский самолёт, вылетавший из Сиднея. Кроме того, они изготавливали механизм, который выпускает ядовитый газ.

[Майкл Фелан, замкомиссара по внутренней безопасности полиции]:
«Было проделано много работы. Как только правоохранители получили данные от разведки, за этими людьми сразу установили слежку. Кроме того, мы приложили все силы, чтобы предотвратить любую угрозу».

Как сообщается, подозреваемые получали поддержку от ИГИЛ в Сирии — организации, запрещённой в России и многих других странах. Они планировали заложить бомбу в самолёт авиакомпании Etihad Airways 15 июля. Однако их план не удался. На территорию аэропорта взрывное устройство не попало.

Что касается механизма для распыления ядовитого газа, полиции пока неизвестно, где его собирались использовать.

Злоумышленники попали в руки правоохранителей в ходе рейдов в Сиднее. Всего арестовали четверых, однако обвинения выдвинули пока только двоим.

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