Как в Мадриде праздновали индийский Холи

Испанский Мадрид на день окунулся в атмосферу Индии. Здесь в рамках местного фестиваля устроили и праздник красок Холи, один из самых ярких и старейших в мире.

Фестиваль проходит в районе Лавапьес. И неслучайно. Когда-то это был еврейский квартал, но в XX веке его заселили мигранты со всего мира. Теперь Лавапьес — одно из самых космополитичных мест Мадрида.

[местная жительница]:

«Мы увидели в Интернете объявление о празднике Холи. И вот мы здесь, чтобы отлично провести время». [местная жительница из Аргентины]:

«Мы пришли на праздник Сан-Каэтано, чтобы поделиться культурой. В квартале Лавапьес живут люди многих национальностей».

В течение нескольких часов сотни незнакомых друг другу людей бросаются разноцветным порошком и обливаются подкрашенной водой. Всё это — под зажигательные индийские ритмы.

Есть несколько версий того, как этот праздник возник. По одной из них бог Кришна решил поиграть с девушками-пастушками, чтобы вызвать ревность своей возлюбленной Радхи. Кришна кидал в пастушек разноцветными порошками.