«Индийскую Мэрилин Монро» увековечили в воске

Её называли «Венерой Болливуда» и сравнивали с Мэрилин Монро. Индийская и американская киноактрисы снимались примерно в одно время – в середине прошлого столетия. Мадхубала так же, как и Монро, умерла рано – в 36 лет, но навсегда осталась звездой кинематографа.

Теперь знаменитую актрису решили увековечить в воске. Музей мадам Тюссо представил фигуру Мадхубалы в Дели.

[Мадхур Бридж Бхушан, сестра Мадхубалы]:

«Сотрудники музея вспомнили о моей сестре, несмотря на то, что прошло 48 лет (после её смерти), и оказали ей такую честь. Это прекрасное, волнующее творение. Оно не похоже на восковую скульптуру. Кажется, будто она живая и стоит перед нами».

Настоящее имя Мадхубалы – Мумтаз Бегум Джехан Дехлави. Сценический псевдоним переводится как «чистый мёд». Актриса начала сниматься в 9-летнем возрасте. А уже в 14 сыграла в фильме «Голубой лотос» с Раджем Капуром.

Одна из самых знаменитых ролей – танцовщица Анаркали в киноленте «Великий Могол». Восковая фигура Мадхубалы облачена в наряд сыгранной ею красавицы.

[Петра, сотрудница Музея мадам Тюссо]:

«Костюм – точная копия наряда, в котором она снималась. Наша команда дизайнеров воссоздала её».

Мадхубала умерла в 1969 году из-за врождённого порока сердца. За свою недолгую, но яркую жизнь успела сняться почти в 70 фильмах. Наиболее успешные роли – в кинолентах «Особняк», «Mr. & Mrs. ’55» и «Черные воды».