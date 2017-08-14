Фестиваль трубачей прошёл в сербском городе Гуча

На несколько дней в сербский городок Гуча, в котором живёт всего 3700 человек, приезжает около 600 тысяч гостей. Улицы наполняются звуками сотен труб. Здесь проходит ежегодный фестиваль трубачей. В этом году он был 57-м по счёту.

[туристка из Болгарии]:

«Одна сербка в Германии рассказала мне об этом, потому что я люблю трубы. Она сказала: «Тебе нужно поехать в Гучу». Я ответила, что хорошо. И вот, я здесь. Тут чудесно, мне нравится. Она была права».

За «Золотую трубу» соревнуются 50 коллективов. Лучшие из лучших. В течение года финалисты проходят отбор.

Во время фестиваля город наполняется не только заводными мелодиями, но и вкусными ароматами. Гостей угощают свининой, приготовленной на вертеле, и другими традиционными блюдами.

[турист из Франции]:

«Очень и очень здорово. Отличный фестиваль. Много людей, и очень аппетитно пахнет».

Фестиваль впервые провели в 1961 году. С тех пор Гучу посетило уже более 15 миллионов человек.

В этот раз всех водителей, приезжавших на мероприятие, проверяли на содержание алкоголя в крови. Власти решили, что это поможет снизить количество ДТП, которые омрачали фестиваль в прошлом.

Традиция духовых оркестров существует в Сербии давно. Первый подобный музыкальный коллектив был военным. Его основали в далёком 1831 году.