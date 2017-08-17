Чем привлекает туристов летний дворец последнего шаха Ирана

Саадабад, или Белый дворец, когда-то был летней резиденцией 35-го и последнего шаха Ирана — Мохаммеда Резы Пехлеви. Теперь здесь располагается музей, который привлекает множество посетителей.

Дворец возвели в начале XX века. На строительство потребовалось восемь лет. Мраморные полы украшают шёлковые ковры ручной работы, потолки — с лепной отделкой, а залы освещают роскошные европейские люстры.

[туристка из Франции]:

«Это похоже на французский Версаль. Здесь много золота и много посуды. Великолепно». [турист из Швейцарии]:

«Дворец отличается от других подобных мест в мире, и это замечательно. Не может быть всё одинаковым. Но здесь можно увидеть посуду, как в Европе, и другие вещи, похожие на европейские».

Шах Мохаммед Реза Пехлеви известен тем, что пытался порвать со многими исламскими традициями. Его супруга – императрица Фарах Пехлеви, ввела моду на европейские платья. Иранские женщины перестали прикрывать руки и лица.

Наряды тех лет, а также более ранней эпохи представлены в другом дворце комплекса. Когда-то в нём жила сестра шаха – принцесса Шамс-Пехлеви.

[Ширин Тахери, историк]:

«Этот музей демонстрирует, как эволюционировала одежда с начала правления династии Каджаров до конца династии Пехлеви. Здесь можно увидеть, как изменялась одежда иранских мужчин и женщин в ходе истории».

Коллекция одежды впечатляет.

[туристка из США]:

«Я рада побывать здесь. Моя мама говорила, что лучше один раз увидеть все эти наряды и произведения искусства, чем читать про них. Теперь я это понимаю».

Дворцовый комплекс состоит из 18 зданий. Два из них служат местом правительственных церемоний, а в семи открыты музеи.

Мохаммед Реза Пехлеви был свергнут во время Исламской революции 1979 года. Он отправился в Каир, где вскоре умер. Императрица Фарах живёт в США.