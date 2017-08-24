В Китае кошек и собак лечат иглоукалыванием

У этого пятилетнего хаски по кличке Лулу не работают задние лапы. Его парализовало в результате травмы, полученной в драке с другой собакой. Западная медицина помочь псу не смогла. Тогда его хозяйка – жительница Шанхая, решила попробовать иглоукалывание.

Людей с его помощью в Китае лечат уже более 2000 лет, а в последние годы начали исцелять и животных. Центр неврологии и акупунктуры для котов и собак работает и в Шанхае. У хаски Лулу после 30 сеансов лапы начали немного шевелиться.

[Цзинь Жишань, ветеринар и специалист по иглоукалыванию]:

«Наша цель – поставить на ноги парализованных и больных собак. Если собака не может двигаться, то это безрадостная жизнь. Это, как и парализованный человек, лежащий в постели. У него нет нормальной жизни».

Мохнатым пациентам ставят иглы в особые точки. Считается, что они находятся на меридианах, по которым циркулирует ци – жизненная энергия. Лечат животных и прогреванием с использованием лекарственных трав.

[владелица кота]:

«Меня познакомили с акупунктурой, и я верю в её эффективность. Китай славится иглоукалыванием. Я решила попробовать с его помощью лечить кота, и это действует. После четвёртого сеанса он смог самостоятельно сходить в туалет, а теперь ходит, прыгает и даже играет с другими кошками».

В западной медицине иглоукалывание часто критикуют. Говорят: пользу от такого лечения наука не выявила. Однако сотни владельцев кошек и собак несут своих питомцев в клиники акупунктуры и верят, что она поможет.

В шанхайском центре лечились уже более 2000 четвероногих. По словам сотрудников, у 80% пациентов наблюдается улучшение здоровья. Один сеанс стоит около 40 долларов и длится 45 минут.