Французские археологи нашли в «Маленьких Помпеях» меч легионера

Уникальную находку сделали французские археологи во время раскопок «Маленьких Помпеев». Так назвали древний город, руины которого случайно обнаружили на территории Сент-Коломба, недалеко от города Вьен.

При раскопках здания археологи нашли вещи римского легионера. Среди них – короткий меч и доспехи. Находка датируется серединой I века.

[Марко Сабео, археолог]:

«Очень редко встречаются во время раскопок вещи легионеров. Обычно таких находок мы не делаем. Эта исключительная».

Учёные также нашли рядом древние гвозди и петли. Они полагают, что вещи легионера хранились в деревянном сундуке.

Город построили при Юлии Цезаре в начале нашей эры. Он процветал много десятилетий, но в III веке жители его покинули. Причина – пожары. Оставленный ими пепел словно законсервировал город и многое сохранил до наших времён.

[Бенжамен Клеман, главный археолог]:

«Людям пришлось бежать от пожаров. Все их вещи остались в домах, в торговых лавках, в общественных зданиях — так же, как это было в Помпеях во время извержения Везувия. Жители убежали, а все их вещи законсервировала лава. Здесь произошло то же самое благодаря пеплу».

Археологи нашли руины общественного здания, перед которым когда-то бил фонтан. Они полагают, что там располагалась школа философии. Также они раскопали остатки римского рынка со складами и лавочками, храм, два жилых дома и дренажную систему.

[Бенжамен Клеман, главный археолог]:

«Это Древний Рим в миниатюре. Здесь были общественные и частные здания, лавки ремесленников, дороги и гавань. Это феноменальное открытие!»

Площадь раскопок в Сент-Коломбе – 7000 квадратных метров. Археологические работы продлятся до конца года.