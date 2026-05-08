Редкий голубой бриллиант рассчитывают продать за $12 млн

Редкий бриллиант выставят на аукцион Sotheby’s в Женеве. За лот рассчитывают выручить 12 миллионов долларов. Драгоценный камень имеет безупречную внутреннюю структуру. Его цвет оценен как фантазийный ярко-голубой.

Весит бриллиант шесть карат. Его добыли на алмазном руднике «Куллинан» в ЮАР. Стартовая цена лота – 9,2 миллиона долларов.

[Джессика Уиндем, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:

«Бриллиант с интенсивным цветом, оценённым как ярко-голубой, встречается редко. Ещё реже встречается бриллиант без внутренних включений, то есть безупречный. И при этом у него нет изъянов, таких как флуоресценция».

Флуоресценция бриллианта – это его способность светиться под воздействием ультрафиолетовых лучей. Из-за неё безупречный цвет камня может стать более мутным. Это снижает стоимость бриллианта.

Аукцион пройдёт 12 мая. Помимо традиционных драгоценных украшений, на торги выставят комплект из ожерелья и серёжек, а также браслет, созданные швейцарской компанией Chopard (Шопар) в сотрудничестве с певицей Рианной.

Она носила эти драгоценности во время Каннского кинофестиваля в 2017 году. Дизайн украшений отдаёт дань уважения барбадосскому происхождению певицы.

