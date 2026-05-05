Армения и Европейский союз идут одним путём. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта после..

Саммит Европейского совета по безопасности завершился в Ереване

Армения и Европейский союз идут одним путём. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта после завершения саммита Европейского политического сообщества в Ереване в понедельник.

[Антониу Кошта, председатель Европейского совета]:

«То, что мы приехали сюда – убедительное доказательство смелого геополитического пути, по которому Армения и Европейский союз идут вместе».

В саммите приняли участие лидеры ЕС и главы международных организаций, в том числе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Канады Марк Карни. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам по видеосвязи.

На встрече обсуждались украинский конфликт, ситуация на Ближнем Востоке и вопросы безопасности.

[Майкл Мартин, премьер-министр Ирландии]:

«Мы говорили об ухудшении ситуации в области международной безопасности, включая гибридные угрозы, которые по-прежнему вызывают серьёзную озабоченность. Мы обсудили конфликт на Ближнем Востоке и его влияние на цены и поставки энергоносителей, а также о ценовом давлении, с которым сталкиваются предприятия и семьи».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Ирландия примет следующий саммит Европейского политического сообщества в ноябре.

Между тем, в Ереване во вторник состоится первый в истории саммит Армения – ЕС. Ключевая тема – развитие политических и экономических связей.

Короткая ссылка на эту страницу: