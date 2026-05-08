Трамп заявил о переговорах с Ираном после нового обмена ударами

США и Иран продолжают переговоры о ядерной сделке после нового обмена ударами в Ормузском проливе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, американские эсминцы подверглись атаке со стороны Ирана во время прохода через пролив, после чего уничтожили несколько иранских катеров и вывели из строя танкер.

[Дональд Трамп, президент США]:

«В сложившихся обстоятельствах любая другая страна так бы не поступила: она обстреляла нас ракетами и беспилотниками. А эти глупые катера, которые на нас налетели, были уничтожены примерно за две минуты».

Трамп заявил, что все ракеты и дроны были перехвачены, а американские корабли не получили повреждений. Он также сказал, что прекращение огня между сторонами продолжает действовать, несмотря на инцидент.

Президент США вновь потребовал от Ирана отказаться от ядерной программы. По его словам, Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного оружия.

[Дональд Трамп, президент США]:

«У них нулевой шанс получить ядерное оружие. Они это знают и с этим согласились. Посмотрим, готовы ли они подписать соглашение».

Трамп добавил, что переговоры идут успешно и соглашение может быть достигнуто в любой день. При этом он предупредил Тегеран о последствиях в случае отказа от сделки.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Если соглашение не будет подписано, их ждёт большая боль. Они хотят подписать его намного больше, чем я».

Президент США также заявил, что Иран должен передать США материалы, связанные с ядерной программой, в том числе высокообогащённый уран.

